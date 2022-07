Figueira: a mais procurada

O Jornal da Madeira escreveu a notícia que “a Jetcost.pt analisa regularmente as pesquisas realizadas no seu site, para que assim sejam obtidos dados mais fiáveis, pois trata-se de pesquisas reais e não de sondagens. Os dados que analisam os resultados das procuras de alojamentos entre 1 e 31 de Julho indicam que, além da região Centro, do Norte, do Algarve e de Lisboa, outras regiões também foram muito procuradas, como a Ilha da Madeira e as dos Açores”. As cidades portuguesas mais procuradas para Julho de 2022, foram:

1. Figueira da Foz (Centro)

2. Albufeira (Algarve)

3. Portimão (Algarve)