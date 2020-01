Figas – Bicicletas partilhadas chegam à Figueira da Foz

O município da Figueira da Foz irá integrar um sistema de bicicletas partilhadas a partir do dia de amanhã, de forma a facilitar a mobilidade e a proporcionar um estilo de vida saudável aos seus utilizadores. “Figas” foi o nome dado à iniciativa, que disponibilizará 60 bicicletas distribuídas pela cidade, das quais 40 serão eléctricas.

As bicicletas podem ser encontradas em 7 locais diferentes, funcionando como estações, onde serão levantadas e deixadas. Os locais são: Terminal dos Autocarros; Praça Europa; junto à Torre do Relógio; Ponte Galante; junto às Muralhas de Buarcos; Abadias Norte e Quinta da Borloteira.

Para se poder usufruir deste sistema é necessário descarregar a aplicação móvel “Figas”, que estará disponível a partir do dia de amanhã, pelo que o desbloqueio das bicicletas será apenas possível com o uso desta aplicação no telemóvel, cartão temporário (disponível em cada estação) ou cartão de membro (adquirível com inscrição online).