Dois homens detidos na Figueira da Foz com quase 850 doses de cocaína e heroína

Dois homens, um de 55 anos e outro de 56 anos, foram detidos ontem, na Figueira da Foz, na posse de 847 doses de cocaína e heroína, anunciou hoje a PSP.

Os dois suspeitos de tráfico de tráfico de droga foram interceptados na rua Afonso de Albuquerque, por volta das 13h40, numa operação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Figueira da Foz.

Uma testemunha que se encontrava no local contou à agência Lusa que o carro onde os suspeitos seguiam foi imobilizado por viaturas policiais, perto do início da rua, em frente a um restaurante ali existente e junto à saída do parque de estacionamento de uma superfície comercial.

Em comunicado hoje divulgado, a PSP esclarece que, “entre revistas pessoais e buscas domiciliárias”, os agentes policiais apreenderam aos detidos um total de 847 doses de droga e 1.320 euros em notas, além de dois ‘smartphones’.

Ao detido de 55 anos foram apreendidas 654 doses de cocaína, nove doses de heroína e 1.300 euros, enquanto o homem de 56 anos tinha na sua posse 184 doses de heroína e 20 euros.

Os dois detidos foram hoje presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, frisa a PSP, sem adiantar eventuais medidas de coação aplicadas.