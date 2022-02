Festival WoodRock regressa em Julho à Figueira da Foz

O festival WoodRock, que não se realizou em 2020 e 2021 devido à pandemia, regressa de 21 a 23 de Julho, na praia de Quiaios, Figueira da Foz, num cartaz que conta com os suecos Witchcraft e o duo americano Jucifer.

Para o regresso do festival, estão já confirmados os suecos Witchcraft, o duo americano Jucifer, os franceses Mars Red Sky, o projecto canadiano ZAUM e os portugueses The Twist Connection e Misfit Trauma Queen, anunciou a organização.

“Estas seis bandas estavam anunciadas para 2020, antes da pandemia e já tínhamos bilhetes vendidos. E então houve esta preocupação de garantir que tínhamos essas mesmas seis bandas”, disse à agência Lusa o responsável pela organização do festival, Paulo Cardoso, salientando que “houve muito poucos pedidos de devolução de bilhetes”, que são válidos para a presente edição.

Paulo Cardoso explicou que serão ainda anunciadas mais oito bandas que marcarão presença no festival.

“Temos umas bandas mais agressivas, outras mais experimentais e outras mais calmas. Não temos o foco num único estilo de som”, afirmou, explicando que no festival cabem “vários subgéneros”, sempre dentro do rock.

De acordo com Paulo Cardoso, a pandemia veio interromper um processo de crescimento do festival, que contou com cerca de 2.000 pessoas na edição de 2019.

“É difícil planear face às regras que poderá haver na altura do festival, mas conseguimos ver uma luz”, destacou, referindo que é preciso “algum jogo de cintura” no agendamento de bandas, especialmente internacionais.

O festival, que começou em 2013 apenas com um dia de concertos, contou até agora com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz e da Junta de Freguesia de Quiaios, entidade que cede o parque de campismo local.

“Houve uma alteração na Câmara, já tivemos uma reunião e estamos agora à espera de uma resposta de apoio”, acrescentou.