A 14ª edição do Festival das Francesinhas, que se realizou de 2 a 31 de Agosto no Casino Figueira, contou com mais de 6500 pessoas e 6000 francesinhas servidas, uma média de 200 por dia.

Apesar das Regras de Acesso mais restritas, particularmente aos fins de semana, praticamente todos os dias se formaram filas junto à Porta de entrada e que circundavam o Casino Figueira. O Festival decorreu num espaço reservado (Galeria Casino no 1º andar) exclusivamente para o evento.