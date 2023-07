A Junta de Freguesia de Maiorca, em colaboração com a Casa do Povo de Maiorca, vai amanhã realizar a 47.ª edição do Festimaiorca, com actuações de grupos de folclore internacionais (Colômbia, Sérvia e Venezuela) e terá cobertura da RTP1, no programa “Praça da Alegria”, pelas 10 horas.

No mesmo dia, pelas 22 horas, será realizada a Gala Internacional de Folclore, no Largo da Feira Velha, que conta com a participação dos grupos de folclore acima referidos.

Foto: Município da Figueira da Foz