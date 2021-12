Festa de fim de ano na Figueira da Foz aguarda por evolução da pandemia

O município da Figueira da Foz vai aguardar pela evolução da pandemia da covid-19 antes de tomar qualquer decisão sobre o cancelamento dos festejos de fim de ano, disse o presidente Pedro Santana Lopes.

“Cancelar os festejos é uma tristeza e custa-me um bocado, pelo que prefiro esperar mais uns dias e ver a evolução da situação”, referiu o autarca na sessão de Câmara de hoje, salientando que vai “aguardar para a semana” até tomar uma decisão definitiva.

Os festejos do ‘réveillon’ previstos para a cidade, na Praça Dr. João Ataíde, com a participação do cantor Matias Damásio e vários DJs, podem ser transferidos para o Coliseu Figueirense, com capacidade para 4.000 pessoas, de forma a respeitar todas as regras da Direcção-Geral da Saúde.

“Devemos ter calma e se tivermos de cancelar, cancelamos”, sublinhou Santana Lopes, que manifestou alguma esperança em que o número de casos da covid-19 esteja a estabilizar e a iniciar um ponto de inflexão, citando opiniões de alguns especialistas.

No entanto, também não deixou de alertar para as “previsões alarmistas, que até podem ser realistas”, da directora-geral da Saúde, Graça Freitas, de que o número de infecções iria duplicar até à quadra natalícia.

Para apoiar a testagem aos clientes dos restaurantes e população em geral, o município da Figueira da Foz contratou uma unidade móvel, que vai estar disponível às quintas e sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado numa zona da cidade, que ainda vai ser anunciada.

Segundo o presidente da Câmara, os testes serão tendencialmente gratuitos.