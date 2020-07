Feira do Livro da Figueira começa já amanhã

A Feira do Livro da Figueira da Foz irá decorrer de 4 de Julho a 31 de Agosto, das 10h00 às 24h00, no Meeting Point, na Praceta José Ledesma Criado, com uma oferta diversificada de livros, para todas as idades, onde junta mais de 14.000 títulos, de 60 editoras.



Com uma organização de “Ao Pé das Letras – Literatura e Outras Artes” e com o apoio do Município da Figueira da Foz, o espaço irá integrar ainda a mostra «Figueira com alma de “gente”», composta por trabalhos de dois artistas plásticos figueirenses, Joaquim Manuel Parracho Alves (pintura) Carlos Moço (escultura).

A entrada na Feira encontra-se condicionada ao cumprimento das normas de segurança sanitária da Direcção-Geral da Saúde e do Plano de Contingência aprovado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros.



O espaço encontra-se dotado de álcool gel, circuito de circulação interna e os visitantes terão de utilizar, obrigatoriamente, máscara e cumprir com o distanciamento social.

O controle de entrada será efectuado através de um dispositivo electrónico, que irá garantir que a lotação prevista para o espaço é cumprido.