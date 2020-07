90% das habitações do Concelho cobertas por fibra óptica até ao final do ano

O Município da Figueira da Foz e a Altice Portugal assinaram esta semana um protocolo que visa aumentar a área de cobertura de rede de fibra óptica, prevendo que, até ao final do corrente ano, 90% das habitações do Concelho estejam cobertas por esta rede.

Na assinatura, que se realizou no Auditório João César Monteiro, no Centro de Artes e Espectáculos, o presidente da Câmara Municipal, Carlos Monteiro, esclareceu que esta intervenção surge no seguimento de um levantamento de todas as carências existentes no Concelho, realizado a par com os presidentes de Junta de Freguesia e que de seguida, foi enviado para todas as empresas de telecomunicações (operadores), tendo a Altice Portugal manifestado interesse em reunir com a autarquia.

“Temos por certo que as comunicações têm uma importância ímpar, não só ao nível da coesão territorial, mas também ao nível das exigências pessoais e empresariais. A complexidade da situação em que vivemos reforça a importância e necessidade primordial de uma boa rede de comunicações e sua rapidez.” reforçou o edil.

Por seu turno, o presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, referiu que se trata de uma infraestrutura de fibra óptica de “primeira qualidade” e que irá ajudar a melhorar a vida das famílias que residem no Concelho, mas também será uma “ferramenta fundamental para captar investimento e criar emprego, o que por sua vez, irá ajudar a fixar mais população”.