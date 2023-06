Hoje, pelas 19 horas, vai ser dado o arranque das festividades da Feira das Freguesias, no âmbito das Festas da Cidade – São João 2023, com as tradicionais tascas de gastronomia das diferentes freguesias da Figueira da Foz, acompanhadas por animação e momentos musicais.

As festividades irão decorrer na Praça João Ataíde, espaço que acolherá as tasquinhas e um palco para as diversas actuações musicais até dia 25 de Junho.