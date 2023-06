Câmara promove a partir de sábado “Desporto para Todos”

A quarta edição do Programa Municipal Desporto para Todos da Figueira da Foz tem início sábado e prolonga-se até 30 de Setembro, envolvendo a prática de 13 modalidades, distribuídas por 119 sessões, em diversos locais urbanos do concelho.

A iniciativa, que assenta no estabelecimento de parcerias com 11 entidades públicas e privadas, têm como objecto “a promoção do exercício físico e objectivo manter a transversalidade a todos os públicos, mantendo uma oferta variada de actividades de carácter desportivo”.

Nesta edição, que tem como foco os “desportos de natureza de fitness, dança e bem-estar”, destaca-se a iniciação ao ‘trail running’, em pleno coração da serra da Boa Viagem, e a introdução da modalidade “marcha & corrida”, orientada por um técnico municipal com reconhecimento internacional no mundo do atletismo.

O Programa Municipal Desporto para Todos reforça ainda a oferta para o público com outras necessidades, com sessões de surf, equitação, dança e orientação.

As actividades desportivas vão decorrer no Estrado da Praia, Jardim Dr. Fernando Traqueia, Praia da Cova, Marina de Recreio, Serra da Boa Viagem, Praça da Europa, Parque Urbano de Lares, Praça João Ataíde e outros espaços abertos à comunidade residente e visitante.