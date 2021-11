Faleceu José Manuel Leite

O pastor José Manuel Leite, que foi o primeiro presidente eleito da Câmara Municipal da Figueira da Foz após o 25 de Abril, faleceu hoje.

Activo no Centro Ecuménico da Figueira da Foz, ocupando aliás lugar de destaque na Suíça nesta sua acção evangelizadora, concorreu nas listas do PS na décad de 1970, e foi um autarca que apostou forte no concelho. O Partido Socialista já reagiu à sua morte em comunicado nas redes sociais.

José Manuel Leite, homem culto e amante da Figueira, recebeu a medalha da Cidade, tendo-lhe sido concedido também o título de Cidadão Honorário.