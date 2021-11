Agentes da PSP da Figueira detiveram um homem de 39 anos

A detenção surgiu após denúncia por parte de três indivíduos, de que “haviam sido ameaçados por três homens que se faziam transportar num automóvel”.

Na posse das características da referida viatura, foi montada uma operação policial que culminou com a sua localização na avenida Doutor Manuel Gaspar de Lemos a ser conduzida pelo suspeito.

No momento da abordagem, “o homem acedeu à ordem de paragem e foi sujeito a uma revista de segurança, tendo-lhe sido encontrado uma soqueira e uma lata de spray paralisante”. Segundo fonte policial, foram também detectados no interior da viatura quatro armas de pressão de ar, diversas munições e cartuchos, quatro facas de cozinha e um bastão de baseball.

Efectuada uma busca domiciliária a casa do suspeito, foi ainda encontrado “uma arma de fogo artesanal, um tubo metálico com um cartucho no seu interior, bem como mais munições e cartuchos”.

Foi-lhe ainda levantado um auto de contraordenação por condução sob o efeito de bebidas alcoólicas e outro referente à viatura por falta de inspecção periódica obrigatória.

O homem foi presente a autoridade judicial competente desconhecendo-se até ao momento as medidas de coacção aplicadas.