Faleceu Fernando Iglésias

Faleceu ontem, aos 68 anos de idade, Fernando António Caneira Iglésias.

Fernando Iglésias foi opositor empenhado ao regime fascista, preso político em 1973, onde foi severamente torturado na prisão de Caxias. Foi um dos últimos presos políticos a ser libertado após a revolução de Abril, em 29 de Abril de 1974.

Em 25 de Abril estavam presos 118 políticos, dos quais quatro eram da Figueira da Foz: Fernando Iglésias, e o irmão José Iglésias, Ernesto Pereira e José Lamego.

Já em período democrático, Fernando Iglésias concorreu nas eleições autárquicas de 1979 à presidência da Câmara da Figueira da Foz, pelo então PCTP/MRPP e, em 1997, à Assembleia de freguesia de S. Julião, pelo Partido Socialista.

Contabilista de profissão, foi também dirigente associativo em várias associações do concelho. Presidiu à Direcção da Sociedade Filarmónica Dez de Agosto no ano do centenário daquela colectividade, tendo organizado, em regresso da tradição, as Serenatas do Mondego e o Enterro do Bacalhau. Participou ainda no Cine-Clube local, Rádio Clube Foz do Mondego e Portuários da Figueira da Foz.

O seu corpo encontra-se no Centro Funerário Oliveira, a partir das 9h30 de amanhã, segunda-feira, saindo o funeral pelas 12 horas para o cemitério Oriental, onde será sepultado.