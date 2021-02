Faleceu Aníbal Viegas

Faleceu o coronel Aníbal Viegas. Antigo comandante do extinto Centro de Condução e Instrução Auto n.º 2, unidade militar sediada na Figueira da Foz (conhecida por CICA 2) foi um dos intervenientes activos no 25 de Abril na cidade.

Pertencente ao ramo da Infantaria, Aníbal Viegas, aquando das manifestações a favor da revolução dos cravos, então com a patente de tenente-coronel, foi o representante da Junta de Salvação Nacional na Figueira que discursou na varanda do antigo quartel RAP 3, no final da tarde do dia 1 de Maio de 1974.

Do discurso, após apaziguar os ânimos da população contra o 2.º comandante daquela unidade, afirmou que “ao fim de 48 anos de ditadura entramos finalmente no caminho certo de todos os povos civilizados, dando a todos os cidadãos aquilo a que têm direito, liberdade e livre pensamento”.

O coronel Aníbal José Mendes Ginja Brandão dos Santos Viegas, de seu nome completo, faleceu ontem, aos 96 anos de idade, no Hospital da Figueira, onde estava internado.

Natural de Coimbra, mas desde muito jovem a residir na Figueira, estudou no Colégio Militar e actualmente residia numa das estruturas da Misericórdia-Obra da Figueira.