Exposição sobre Fernando Namora patente na Biblioteca Municipal

O catálogo da exposição “Fernando Namora Caricaturista” vai hoje ser apresentada, pelas 17h, na Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás, onde irá estar patente até ao final do mês de Maio, no âmbito do seu 111º aniversário.

O catálogo será apresentado pelo seu autor, Paulo Marques Silva, historiador e membro da Comissão Cultural da Casa-Museu Fernando Namora, em que será explorada uma das facetas menos conhecidas de Fernando Namora, médico e escritor nascido em Condeixa há mais de um século (15 Abril de 1919).