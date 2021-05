Casino reabre com temas primaveris

O Casino Figueira reabriu sob a alçada da campanha “Primavera”, com o intuito de apostar numa comunicação informal, “colorida e sensorial”, traduzindo um ambiente primaveril nos espaços interiores, com decoração apropriada.

A “primavera” vai tomar forma nos cincos sentidos, representados na música ambiente, nos cheiros (ambientadores), na restauração e bebidas e, esteticamente, espalhada pelos vários espaços. A decoração será feita também através do estabelecimento de parcerias com pequenas empresas / lojas de moda e decoração locais como a All DressCode, Astoria, Forever’s Noivas, Jenna Atelier, La Parisienne, La Petite Parisienne, Kitty Atelier, Plano B e Republica, que marcarão presença no Casino Figueira.