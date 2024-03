Exposição abriu ao público no âmbito do Dia Internacional da Mulher

Na Sala Afonso Cruz, do Centro de Artes e Espetáculos, abriu hoje ao público a exposição “Mulheres: Imagens de Arquivo”, que ficará patente até dia 28 de abril, com fotografias das mulheres do Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz.

“Através dos olhares dos mais variados fotógrafos, reunidos no espólio do Arquivo, a seleção que se apresenta debruça-se sobre a figura feminina nos mais variados aspetos do dia a dia, no trabalho e em lazer. Nesta mostra estão reunidos retratos de estúdio, fotografias artísticas e casuais ao longo de um arco temporal que vai desde os finais do século XIX a meados do século XX”, adiciona nota descritiva desta mostra.

As outras atividades para este dia foram canceladas devido ao mau tempo, que incluía uma sessão fotográfica para mulheres, dinamizada pela fotógrafa Rute Guerreiro.