Atthis Senior Care já abriu

Jorge Bártolo desenhou o novo imóvel e Maria João Fernandes assinou a linha interior. O arquiteto deste novo empreendimento, situado na Rua da Lapa, em entrevista a’O Figueirense, esclarece que “é uma estrutura residencial assumidamente urbana, pensada para dar resposta a residentes que possam, e queiram, manter uma vivência citadina. Em todas as fases do projeto subsistia em mim uma inquietação ou, ainda, uma curiosidade: como seria a vida dos utentes neste espaço?”.

Tendo como promotor João Ramalho Fernandes, o Atthis Sénior Care, que já abriu aos utentes, confirma “um ambiente confortável, aconchegante e dotado de múltiplas áreas de estar, em oposição a grandes espaços, naturalmente concentradores e monótonos. As respostas, visando a manutenção da qualidade de vida – física e mental – dos residentes foram desenhadas com recurso, entre outras, a zonas de ginástica (piscina), fisioterapia, estimulação cognitiva, salas de atividades e a disponibilidade de múltiplos espaços internos e ao ar livre”.

O proprietário do novo imóvel, que durante a carreira profissional se fixou na área farmacêutica, defende que “a abordagem do espaço por parte dos utentes permite a adaptação às várias fases do processo de envelhecimento, desde residência assistida a quartos para situações de grande dependência”. Apaixonado pela Figueira, tem como objetivo contribuir para o seu desenvolvimento nesta área de acolhimento e saúde, João Ramalho Fernandes salienta que “é um edifício inteligente, de pegada e ecológica reduzida, no fundo um edifício performativo, e acrescenta: “Comprometemo-nos com a definição de uma nova referência nos cuidados residenciais a idosos, colocando profissionalismo, empatia, afeição e atitude compassiva como pilares centrais da sua atuação”.

Este empreendimento representa um investimento de mais de cinco milhões de euros.