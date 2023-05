Expo-Intermunicipal Artes e Ofícios conta com meio milhar de alunos

Amanhã, a Figueira da Foz vai receber a Expo Intermunicipal “Artes e Ofícios, Missão CIM RC”, com o tema “Os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030”, que conta reunir meio milhar de alunos do 2.º e 3.º CEB dos municípios da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM RC).

A iniciativa visa a dinamização de acções que promovam iniciativas empreendedoras, através da criação de uma ideia inovadora, fomentando a criatividade e capacidade de resolução de problemas dos mais jovens, numa vertente ambientalmente sustentável.

Ao todo, na praça João Ataíde, irão estar 36 stands, onde os grupos de alunos participantes vão expor publicamente o seu projecto de forma interactiva e lúdica. É esperada a participação de 500 alunos, 50 professores e dez vereadores, oriundos de vários Municípios pertencentes à CIM RC. Os projectos serão depois avaliados, com atribuição de prémios para os três melhores projectos.

As actividades irão decorrer ao longo do dia, entre as 9 e as 18 horas, na praça Dr. João Ataíde.