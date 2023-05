Embarcação eléctrica já foi baptizada

Decorreu ontem, na estação fluvial da margem sul do Cabedelo, a cerimónia de bênção e baptismo da embarcação “Carlos Simão”, realizada pelo padre Paulo Silvestre Filipe, na presença do homenageado, Carlos Simão e de Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que fez a travessia para o lado Sul do Mondego na embarcação.

A embarcação Carlos Simão, um catamarã eléctrico de 11,50m, foi adquirido pelo município por quase meio milhão de euros. É tripulada por um mestre e um marinheiro e tem lotação, para além da tripulação, para 36 passageiros, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

Foto: Município da Figueira da Foz