Exibição do filme “Van Gogh” no CAE no dia 7 de Julho

O filme intitulado “Van Gogh”, de Maurice Pialat, vai ser exibido no auditório João César Monteiro, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE), no dia 7 de Julho, às 21h30, no âmbito do ciclo “Um verão com Maurice Pialat”.

“O CAE e a Medeia Filmes apresentam, neste verão, um ciclo dedicado ao cineasta francês Maurice Pialat (1925-2003), com a exibição de algumas das suas mais significativas obras, em cópias digitais restauradas”, refere o CAE numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Este ciclo tem início no dia 7 de Julho, com a exibição deste filme, com a interpretação de Jacques Dutronc, que recebeu, em 1992, o César de melhor actor.

De acordo com o CAE, a restante programação deste ciclo é constituída pelos filmes “Polícia”, no dia 18 de Agosto e “Aos Nossos Amores”, no dia 25 de Agosto.

O preço dos bilhetes é de quatro euros por pessoa.