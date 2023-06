Cidade acolhe Beach Rugby Europeu no próximo fim de semana

A cidade da Figueira da Foz acolhe no próximo fim de semana, a 13.ª edição do Beach Rugby Europeu, que conta com 56 equipas de 11 países.

O evento, apresentado hoje, é considerado pela organização (Câmara Municipal e Figueira Beach Games) como “o maior e mais prestigiado” torneio de praia da modalidade.

A prova conta com a participação de 56 equipas (38 Masculinas e 18 Femininas), num total de 900 atletas provenientes de Portugal, Alemanha, Bélgica, Holanda, França, Espanha, Itália, Inglaterra, San Marino e Estados Unidos.

A organização vai atribuir um valor a cada ensaio marcado durante o evento, cujo valor apurado no final reverte a favor dos Escuteiros Marítimos da Figueira da Foz.