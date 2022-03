Exercícios militares na Mata de Quiaios

O Bloco de Formação Militar 2 da Academia Militar vai realizar, de 2 a 8 de Abril, exercícios na Mata Nacional de Quiaios, envolvendo cerca de 500 alunos, anunciou hoje o município da Figueira da Foz.

“O objectivo desta acção é colocar em prática os conhecimentos adquiridos pelos alunos no âmbito da formação ministrada, em contexto de sala de aula”, referiu o munícipio, em comunicado enviado à agência Lusa.

As actividades, diurnas e nocturnas, serão sempre conduzidas de forma apeada, limitando-se o uso de viaturas ao enquadramento dos exercícios pelos instrutores (viaturas ligeiras) e à prestação do apoio logístico (viaturas ligeiras e médias) que será instalado no antigo campo de futebol do Quiaios Clube.

Segundo o município, nenhuma actividade envolve qualquer tipo de munição real ou de explosivos, nem mesmo munições de salva nos exercícios de cariz táctico, por razões da proximidade com o Colégio de Quiaios, onde está instalada a comunidade ucraniana recebida pela Figueira da Foz.