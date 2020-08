Exclusivo / O Figueirense – Reportagem de José António Teixeira

O mais recente balanço do acidente com o comboio Alfa Pendular dá conta de duas vítimas mortais e 43 feridos, sete dos quais em estado grave, disse fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Coimbra.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à agência Lusa, pelas 23:55 de sexta-feira, que ainda não é possível apontar uma hora para a reabertura da linha, uma vez que os trabalhos de limpeza e remoção do material circulante são “muito demorados”.

O Figueirense esteve no local com a reportagem de José António Teixeira, que tirou as seguintes fotos: