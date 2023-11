No âmbito do programa elaborado em torno da evocação do segundo centenário da morte de Manuel Fernandes Tomás, vai ter lugar a 24 de Novembro, no Auditório Madalena Biscaia Perdigão, o colóquio de encerramento: “Evocação do bicentenário da morte de Manuel Fernandes Tomás”. O dia inteiro será marcado por diversas actividades.

Este programa resulta da organização tripartida entre o Município da Figueira da Foz, a Academia Portuguesa da História e a Academia Portuguesa das Ciências, que inclui, pelas 11h30, uma conferência inaugural subordinada ao tema “Manuel Fernandes Tomás, Cidadão Figueirense” com distintos oradores convidados.