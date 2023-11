Carlos Albornoz é o grande vencedor do Festival Internacional de Xadrez

O GM cubano Carlos Albornoz conseguiu a victória no XVII Festival Internacional de Xadrez, realizado na Figueira da Foz. O jovem de 22 anos ganhou, desta forma, “o mais forte, mais premiado e mais prestigiado Torneio de sempre da história do Xadrez em Portugal e ajuda a escrever uma página dourada na história do xadrez da Figueira da Foz”, adicionou a nota de imprensa.

Completaram o pódio os indianos MI Babu Lalit e o Chintagunta Reddy, provando que a Índia é um país com potencial para este jogo, acabando a competição com seis jogadores indianos nos 12 primeiros classificados.