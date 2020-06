A Paróquia de Buarcos informou que vai transmitir, em directo pelo Facebook, a eucaristia da festa de Nascimento de S. João Baptista, realizada na igreja de S. Julião, pelas 19h.

Para assistir a esta celebração, ou às missas que a Paróquia de Buarcos tem vindo a trazer à comunidade através do online, basta aceder via página do Facebook em https://www.facebook.com/paroquiadebuarcos/