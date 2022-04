ETCetera Teatro apresenta duas sessões para alunos do secundário

O Município da Figueira da Foz promove, na quarta e na quinta-feira, a apresentação de duas sessões teatrais pelo grupo ETCetera Teatro, que abordam obras literárias do currículo escolar dos alunos do ensino secundário.

De acordo com a Câmara, as sessões são direccionadas, em particular, a alunos do ensino secundário e em geral à comunidade escolar do concelho, e a entrada é gratuita, sujeita a marcação prévia através de biblioteca.municipal@cm-figfoz.pt.

Na quarta-feira, às 10 horas, no Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, apresenta-se “Os Maias – Episódios da Vida Romântica”.

Na quinta-feira, às 10h30, o auditório municipal recebe o “Memorial do Convento”.