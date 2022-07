Estrada do Enforca Cães foi ontem inaugurada

A Estrada do Enforca Cães, que liga Buarcos e a Murtinheira (Quiaios) através do Cabo Mondego, foi ontem inaugurada.

A nova e acabada via, com 5,5 metros de largura e um limite de velocidade máximo de 30 Km/h, permite um acesso facilitado entre as duas freguesias costeiras, na envolvência da área protegida do Monumento Natural do Cabo Mondego.

A obra havia sido lançada pelo ex-presidente da Câmara, João Ataíde, com o seu sucessor Carlos Monteiro a prosseguir o encargo e terminou finalmente com Santana Lopes.