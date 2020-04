“Estamos no dia do silêncio maior” – padre Carlos Lopes

A paróquia de Buarcos emitiu um vídeo online, através da sua página de facebook, contendo uma Saudação Pascal evocada pelo padre Carlos Lopes.

“Estamos no dia do silêncio maior.” – são estas as primeiras palavras proferidas pelo padre, introduzindo uma breve mensagem de respeito a esta tradição-

Nestes momentos difíceis em que o concelho, país e o resto do mundo se encontram, o padre decide transmitir algumas palavras de apoio a partir de sua casa, mantendo este antigo costume, perante os problemas criados pela pandemia do covid-19.