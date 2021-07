Espectáculo “Luto” chega à Figueira da Foz com os incêndios de 2017 por mote

O espectáculo “Luto”, baseado nos incêndios de Outubro de 2017 e que analisa questões do trauma e catástrofe, vai ser agora apresentado na Figueira da Foz, depois de dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19.

Em nota de imprensa, a produção do espectáculo de André Braga e Cláudia Figueiredo, criado para a Rede Artéria, lembra o incêndio de 15 de Outubro de 2017, argumentando que este foi “de tal modo violento, que marca um antes e um depois na história” de “Luto”.

O espectáculo, que estreou em Tábua, em Julho de 2019, resultou de um “processo de criação artística” envolvendo a Figueira da Foz e a população local, acrescenta.

O espectáculo só voltaria aos palcos a 22 de Maio deste ano, no Fundão, distrito de Castelo Branco, e chega agora à Figueira da Foz, com duas datas (30 e 31 de Julho, sexta-feira e sábado) e apresentação agendada para o espaço envolvente da piscina municipal do Paião.

A 15 de Outubro de 2017, o concelho da Figueira da Foz foi atingido por dois incêndios florestais de grandes dimensões, um precisamente na freguesia do Paião e outro, a norte, que começou nas matas nacionais de Quiaios e se estendeu aos vizinhos municípios de Cantanhede (Coimbra) e Vagos (Aveiro).

De acordo com informação da Câmara Municipal da Figueira da Foz, o acesso ao espectáculo “Luto” é gratuito, mas implica reserva prévia de bilhetes através do endereço de correio electrónico servico.educativo@cm-figfoz.pt ou do telefone 233 402 840.

Posteriormente, os bilhetes serão levantados no Museu Municipal Santos Rocha ou na Junta de Freguesia do Paião.