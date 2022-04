Na passada quarta-feira, o grupo de Professores de Educação Física do Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz organizou a edição deste ano do Basquetebol 3×3, um Torneio dirigido aos alunos do 6.º ano de escolaridade (12 e 13 anos).

A competição contou com nove equipas femininas e 12 equipas masculinas, assim como alunos do 3.º ciclo e ex-alunos, que desempenharam as funções de árbitros e oficiais de mesa.