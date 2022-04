Escolas de natação do Ginásio contam com mais de 500 alunos nesta época

Depois do vasto período de encerramento da Piscina, devido a obras de remodelação e aos condicionamentos da pandemia, as escolas de natação voltaram a abrir, na presente época, com a respeitável quantia de 546 alunos, sendo este dos melhores registos de toda a história da instituição, desde 1972.

Nesta circunstância favorável, tornou-se possível contar com 12 novos nadadores no escalão de Cadetes e a inclusão de outros 90 no grupo de pré-competição.

Esperando-se também o alargamento da Classe de Masters, cuja estagnação foi visível ao longo do período de encerramento, estão assim lançadas as bases para o regresso do Ginásio à posição de relevo que em várias épocas, ao longo de meio século, ocupou em Portugal nesta modalidade.