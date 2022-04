1ª edição da Supertaça de futebol de praia começa na Praia de Buarcos

Realiza-se no dia 15 de Abril, às 13 horas, no Campo de Futebol da Praia de Buarcos, a primeira competição do ano de Futebol de Praia com disputa da 1ª edição da Supertaça que coloca, frente a frente, o actual detentor da Taça de Portugal, Sporting Clube de Braga, e a Casa do Benfica de Loures, 2ª classificada do último campeonato.