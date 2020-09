Escolas da Figueira com webcams instaladas para ensino à distância

Os directores dos agrupamentos escolares e a autarquia da Figueira da Foz decidiram instalar webcams (câmaras de vídeo ligadas aos computadores), como resposta aos planos de contingência e a eventuais casos de contágio, antecipando facilitar o ensino à distância no caso de não haver possibilidade de haver aulas presenciais.

As webcams foram instaladas em cada sala de aulas do 3.º ciclo e do ensino secundário, sendo investidos cerca de 11 mil euros na aquisição daqueles dispositivos, segundo a informação prestada pelo Diário As Beiras.