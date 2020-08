Durante este fim de semana, surgiram pelas ruas da Figueira, várias personagens que fazem parte do evento AnimaRua, promovido pelo Município da Figueira da Foz. A Escola de Artes do CAE voltou a “soltar” as peixeiras por Buarcos e a ecoar poesia pelo Bairro Novo e Feira do Livro.

No próximo sábado será a última oportunidade de assistir em Buarcos à rábula das “Peixeiras À Solta”, às 18h.