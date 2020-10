Escola da Figueira integra campeonato mundial de design de videojogos

O Campeonato do Mundo de Design de Jogos Digitais vai ter início já a partir de amanhã, dia 9 de Outubro, com a co-organização da CodeUp, escola da Figueira da Foz de programação informática. O evento conta com António Durão, professor de programação e dono da escola, que irá representar a instituição como anfitrião do campeonato, segundo avançou o diário As Beiras.

O torneio conta com centenas de equipas, incluindo algumas portuguesas, e terá como objectivo o de desenhar, programar e criar um jogo digital de raíz em apenas 54 horas. O evento será realizado online devido às condições actuais da pandemia.