Casos Covid-19 na Figueira da Foz

Há oito casos novos e Covid-19 no concelho, relacionados entre si. Dois dos casos são alunos de estabelecimentos de ensino, nomeadamente da Escola Secundária c/ 3.º CEB de Cristina Torres e do Jardim de Infância Conde de Ferreira. Encontram-se ambos em quarentena desde 5 de Outubro, segundo nota da Câmara da Figueira.

De acordo com informação prestada pelo delegado de Saúde, considerando que “o contacto das crianças com o caso contagiante ocorreu em data posterior ao último dia em que frequentaram o estabelecimento de ensino, não se considera necessário adoptar quaisquer medidas adicionais às que a comunidade escolar já aplica na prevenção da transmissão do vírus”.

Relacionado com este foco de contágio, encontram-se em situação de isolamento profilático dois alunos, um a frequentar a Escola Secundária c/ 3.º CEB Dr. Bernardino Machado e o outro a Escola EB 2/3 Infante D. Pedro.