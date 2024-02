Embarcação salva-vidas resgata tripulante da Indonésia

A embarcação salva-vidas da Figueira da Foz, Patrão Moisés Macatrão, resgatou na noite de terça-feira um tripulante de 21 anos, de nacionalidade indonésia, que se encontrava a bordo da embarcação de pesca portuguesa “Avô Flávio” e que apresentava um quadro de saúde instável.

Cerca das 21h30, após estarem garantidas as condições de segurança no mar para o desembarque do referido cidadão indonésio, os dois tripulantes de embarcações salva-vidas procederam à sua evacuação e subsequente transporte na embarcação salva-vidas para o pontão do Cabedelo na Figueira da Foz, onde já estava a Polícia Marítima e uma ambulância preparada para prestar a assistência necessária, tendo sido, posteriormente, transportado para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.