O Centro de Artes e Espectáculos apresenta amanhã, pelas 21h30, no Grande Auditório, um espectáculo com Miguel Araújo – “Casca de Noz”. O concerto que marca o início da digressão 2024 do artista encontra-se com lotação esgotada.

“O cantor e compositor apresenta-se sozinho em palco e sem guião, apenas amparado pelos seus instrumentos e pelas suas músicas, desafiando todo o seu talento, com honesta espontaneidade”, explica nota descritiva do espectáculo.