Embarcação Fifty Five, de Saúl Pereira, ganha prova de S. Martinho

Inserido no calendário desportivo de actividades do Clube Náutico da Figueira da Foz, realizou-se recentemente, a tradicional Regata de S. Martinho.

“Esta prova que tinha inicialmente previsto um percurso do tipo costeiro, com deslocação à praia da Leirosa e volta, teve que ser alterada devido à previsão de vento fraco”, disse em nota de imprensa Miguel Amaral daquele clube desportivo.

“As embarcações, todas do tipo cruzeiro, realizaram duas regatas de percurso dentro da Baía Oceânica, com o estado do mar ligeiramente forte, mas com vento de feição para a prática da modalidade”, acrescentou.

A prova foi ganha pela embarcação Fifty Five, de Saúl Pereira, seguido de Natura de António Vaz e a fechar o pódio a embarcação Larimar de José Santos.

O Clube Náutico da Figueira irá coorganizar, juntamente com a Federação Portuguesa de Motonáutica e a Câmara Municipal local, a final do Campeonato de Mundo de UIM F1H20, categoria rainha do desporto náutico motorizado, entre os dias 24 e 28 de Novembro.