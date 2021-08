Dr. Elísio Santos Silva homenageado na Leirosa

A Associação de Moradores da Praia da Leirosa levou a cabo uma homenagem do Dr. Elísio Santos Silva, natural da mesma localidade e que foi seu médico durante décadas.

O presidente da Associação, José Bilhau, enalteceu as qualidades humanas e profissionais do homem que sempre colocou ao serviço das pessoas, independentemente da sua condição social, as funções que exercia, daí ser conhecido como “Médico do Povo”.

Foi, ainda, depois do 25 de Abril, presidente da Junta de Freguesia da Marinha das Ondas, o que revela o seu sentido de serviço público e paixão pela coisa pública.

Na cerimónia estiveram presentes familiares, com especial relevância para os seus dois filhos e a sua irmã, assim como populares e amigos.