Dois homens detidos por tráfico de cocaína e condução sob efeito de álcool

A PSP da Figueira deteve ontem um homem de 25 anos de idade, por suspeita de tráfico de cocaína.

A detenção foi efectuada, às 12H30, na rua da Liberdade, após o suspeito ter sido visto pela polícia a conduzir um automóvel ligeiro em contramão.

O indivíduo foi mandado parar para ser fiscalizado e, no momento que lhe foram solicitados os documentos pessoais e da viatura, “a polícia notou que tentava ocultar a mala que trazia a tiracolo e mostrava-se nervoso. Face ao seu comportamento, foi questionado se possuía algo ilícito. O indivíduo respondeu que tinha produto estupefaciente e, de imediato, retirou do interior da mala uma embalagem de plástico transparente com produto branco e entregou-a aos polícias”.

Segundo o comunicado da PSP, o indivíduo “retirou ainda do interior da viatura que conduzia, após a polícia o questionar de novo, mais uma embalagem de produto. Posteriormente, durante as diligências de remoção da viatura, a equipa policial verificou que na porta do condutor se encontrava mais um embrulho igual aos outros dois que tinham sido entregues”.

Já nas instalações da Polícia, “o detido indicou que tinha na sua residência mais produto estupefaciente, tendo a polícia efectuado uma busca domiciliária, onde encontrou 69 doses de cocaína. No total, foram apreendidas 118 doses de cocaína”.

Durante a operação, a PSP apreendeu ainda cinco telemóveis, uma viatura e 410 euros em dinheiro.

O detido foi hoje presente ao Tribunal Judicial de Coimbra para ser sujeito a interrogatório, desconhecendo-se até ao momento as medidas de coação aplicadas.