Câmara Municipal apresenta projecto de combate ao jacinto de água

Amanhã, pelas 10 horas, a Casa do Paço da Figueira da Foz vai receber a cerimónia de assinatura do protocolo “Prevenção, controlo do jacinto de água no território da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra”, assim como a apresentação do projecto BioComp_3.0, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que visa a produção de compostos orgânicos biológicos para controlo do jacinto de água e para a valorização de subprodutos agropecuários, florestais e agroindustriais.

Depois da realização desta cerimónia, que contará com a presença do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, haverá uma visita de campo ao rio Foja, que será uma das áreas alvo do projecto.