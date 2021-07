Docapesca investe 30 mil euros no porto da Figueira da Foz

A Docapesca vai investir 406 mil euros em obras de melhoria nos portos de pesca de Peniche e Figueira da Foz, sendo que 30 mil euros serão investidos no porto da Figueira, para as quais lançou dois concursos públicos, foi hoje anunciado.

A empresa tem previsto um investimento de cerca de 30 mil euros numa dragagem de manutenção da bacia de manobra do cais de aprovisionamento do porto de pesca.

As obras têm como objectivo melhorar as condições de navegabilidade e de acostagem de embarcações no cais de aprovisionamento.