Dia Nacional das Colectividades: As Mulheres no Associativismo

A Câmara da Figueira da Foz vai assinalar no sábado o Dia Nacional das Colectividades 2022, no Auditório Municipal do Museu Dr. Santos Rocha, das 15 às 18 horas, “com uma sessão dedicada a todas as Mulheres no Associativismo e em especial às que entregam boa parte da sua vida particular a dirigirem algumas das associações e colectividades no nosso concelho”.

“O movimento associativo na Figueira da Foz reúne, aproximadamente, 200 colectividades, tendo 25% de mulheres no desempenho de cargos de direcção. Um facto evolutivo e assinalável nos últimos anos, porém, ainda desigual na relação da paridade de liderança com os homens”, explicou nota da Câmara.

A Câmara assumiu também que “valorizar, homenagear e ajudar a promover a Igualdade são o pano de fundo desta celebração, lembrando o importante envolvimento e compromisso feminino no movimento associativo e a contribuição para a emancipação da sociedade”.