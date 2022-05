19º aniversário do Núcleo Museológico do Sal encerra «Maio é Museu!»

A programação cultural promovida pelo Museu Municipal Santos Rocha (MMSR), no âmbito da iniciativa da 10.ª edição de “Maio é Museu!”, vai culminar nas comemorações do 19º aniversário do Núcleo Museológico do Mar, no último fim-de-semana deste mês.

No sábado, dia 28 de Maio, pelas 15 horas, vai ser realizada uma sessão de leitura intitulada “Histórias com Ciência” com o livro “O Grande Mergulho” de Lucie Brunellière, dirigida para famílias com crianças dos 3 aos 12 anos. A lotação máxima será de dez crianças e é necessária inscrição prévia através do endereço electrónico – nucleo.mar@cm-figfoz.pt .

No dia 29 de Maio, data do 19.º aniversário do espaço museológico, realizam-se visitas orientadas para público em geral, das 14 às 17 horas, assim como uma visita guiada pelo professor José Manuel Soares Pinto à nova exposição permanente “Fragmentos da

história do carvão e do cimento no Cabo Mondego – Col. Particular J. M. S. Pinto”, pelas 15 horas.

Além do referido, vão haver outras actividades culturais espalhadas ao longo deste fim-de-semana, que incluem exposições, tertúlias e sessões de leitura. Adicionalmente, o MMSR terá entrada gratuita até dia 31 de Maio.