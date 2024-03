O Centro de Artes e Espetáculos foi o espaço escolhido para celebrar o Dia Mundial da Poesia (21 de março), convidando António Durães e Luís Pipa (no piano) para apresentarem o Recital de Poesia – Poemas da Vida de Mário Soares. Esta evocação tomará forma no jardim interior deste espaço, pelas 21h30.

Este espetáculo, de entrada livre, será realizado no âmbito do programa de Comemorações do Centenário do Nascimento de Mário Soares.