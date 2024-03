Alunos vão plantar árvores no Dia Mundial da Árvore

Os alunos da EB1 do Viso e da EB1 de Tavarede vão plantar árvores no Alto do Forno (junto ao Parque Infantil) e na urbanização Vale Pereiro (junto à Igreja Paroquial de Tavarede), respetivamente, no dia 21 de Março, no âmbito das comemorações do Dia Internacional das Florestas e do Dia Mundial da Árvore.

Estas ações de promoção da consciência ambiental, respeito pela biodiversidade e requalificação dos espaços verdes, vão contar com mais de 40 alunos das duas escolas básicas do concelho, em que todas as crianças irão receber um diploma de “Protetores da Natureza”, como forma de assinalar a sua participação na iniciativa.